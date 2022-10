(Zusammenfassung) - Die Credit Suisse hat den Rückkauf eigener Anleihen im Gesamtbetrag von rund 3 Milliarden Franken angekündigt und sendet damit ein Signal an die Finanzmärkte. Der Schritt erfolgt, nachdem in den vergangenen Tagen die Absicherungen gegen einen Schuldenausfall der angeschlagenen Grossbank in die Höhe geschossen waren. Der CS-Aktienkurs steigt in der Folge deutlich an.

07.10.2022 12:18