Auch der Aktienkurs reagierte am Freitag stark positiv auf die Massnahmen. Am Freitagnachmittag notierte die CS-Aktie in einem insgesamt schwachen Gesamtmarkt um 4,2 Prozent im Plus auf 4,40 Franken, nachdem sie zwischenzeitlich bis 4,59 Fr. angestiegen war. Damit war die Aktie zeitweise mehr als einen Franken teurer als noch an ihrem Allzeittief vom Montag (3,52 Franken).