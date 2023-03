Der Rückzug des Antrags erfolge "aufgrund der beispiellosen Umstände", die die Bank in den letzten Wochen betroffen hätten und die zum "Fusionsvorhaben zwischen Credit Suisse und UBS" geführt hätten, schrieb die CS in einer Mitteilung von Mittwochabend. In den vergangenen Tagen hatten Aktionärsberater wie die Anlagestiftung Ethos und die einflussreichen angelsächsischen Stimmrechtsberater ISS und Glass Lewis den CS-Aktionären empfohlen, gegen eine Entlastung zu stimmen.