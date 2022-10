sur-Glâne (awp) - Im Nachgang zur Schliessung des Cremo-Standorts in Steffisburg im Sommer 2021 will der Milchverarbeiter nun auch die Aktivitäten am Standort in Lucens im Kanton Waadt runterfahren. Die Restrukturierung in Lucens und die Verlagerung der Käseproduktion nach Villars-sur-Glâne dürfte auch Entlassungen zur Folge haben.

05.10.2022 13:29