Dies kündigte Verwaltungsratspräsident Georges Godel am Dienstag an einer Medienkonferenz am Unternehmenssitz in Villars-sur-Glâne FR an. Von der Stilllegung des im Sektor Molkerei und Käserei tätigen Betriebs im Berner Seeland sind fünf Mitarbeitende betroffen. Sie erfordert eine Wertberichtigung von über 8,7 Millionen Franken. Die Massnahme ergänzt die bereits angekündigte vorzeitige Schliessung des Standorts Lucens VD mit 38 Mitarbeitenden per Ende Mai.