Die Aktie der Credit Suisse erholt sich im Freitagshandel ein wenig vom Kurseinbruch des Vortages. Am Donnerstag hatten die Titel nach Vorlage eines Milliardenverlusts für das letzte Jahr und riesigen Geldabflüssen massiv an Wert verloren. Die Unsicherheit am Markt ist nach wie vor gross. Die Hiobsbotschaften und der deutliche Kursrückgang hat einige Analysten dazu bewogen, ihre Kursziele zu senken.

10.02.2023 12:02