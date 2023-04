Die Aktionäre der Grossbank Credit Suisse sind am Dienstag in den ersten Punkten der Traktandenliste den Anträgen des Verwaltungsrat nur ganz knapp gefolgt. Sie genehmigten an der Generalversammlung aber immerhin die Jahresrechnung 2022 und hiessen den Vergütungsbericht 2022 gut.

04.04.2023 14:08