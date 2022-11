Die Aktionäre genehmigten in einem ersten Schritt mit einem Ja-Stimmen-Anteil von knapp 92 Prozent eine Kapitalerhöhung in Form einer Privatplatzierung in der Höhe von bis zu 1,77 Milliarden Franken. Die neuen Aktien gehen an einige qualifizierte Investoren, darunter die Saudi National Bank (SNB). Sie übernehmen die Titel zu einem Kaufpreis von 3,82 Franken je Aktie. Die SNB wird danach einen Aktienanteil von knapp 10 Prozent an der Credit Suisse halten.