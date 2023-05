Konkret werden Schulden von 1,628 Milliarden Dollar durch die 656-Millionen-Anleihe abgelöst, wie die CS am Dienstagabend in einem Communiqué bekannt gab. Die freiwerdenden Mittel aus dem geringeren Schuldendienst will die Regierung von Ecuador in den Naturschutz auf den Galápagos-Inseln investieren. Medienberichten zufolge könnte es sich bei dem Deal um eines der grössten Tauschgeschäfte von Schulden gegen Naturschutz (debt-for-nature-swap) handeln.