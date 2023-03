Der CS-Aktienkurs war am Mittwoch wegen Sorgen der Anleger um eine Schieflage der Bank zeitweise bis 30 Prozent abgesagt und hatte am Abend um 24 Prozent im Minus geschlossen. Der Kurssturz der als global systemrelevant geltenden Bank hatte weltweit Schockwellen an den Aktienmärkte ausgelöst. Die SNB hatte am Mittwochabend mitgeteilt, der CS Liquidität zur Verfügung zu stellen. Die Grossbank hatte umgehend die Beanspruchung eines SNB-Darlehens über 50 Milliarden Franken angekündigt.