(Zweite Zusammenfassung, mit drittletztem Abschnitt ergänzt) - Die Credit Suisse hat in ihrem Rechtsstreit mit dem georgischen Milliardär Bidzina Ivanishvili einen weiteren Rückschlag erlitten. Laut einem Gericht in Singapur hat die Grossbank ihre Pflichten gegenüber ihrem Kunden verletzt und muss einen Schadenersatz in Höhe von 926 Millionen US-Dollar leisten. Die CS will das Urteil anfechten.

26.05.2023 14:03