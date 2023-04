Mit den Abflüssen im ersten Quartal sind auch die Kundenvermögen der Grossbank weiter zurückgegangen. Per Ende März 2023 weist die Credit Suisse noch verwaltete Vermögen (Assets under Management AuM) in Höhe von 1,25 Billionen Franken aus nach 1,29 Billionen per Ende 2022. Nach der Bekanntgabe des Zusammenschlusses hätten sich die Abflüsse auf einem "deutlich niedrigeren Niveau" stabilisiert, eine Trendumkehr sei jedoch bis am 24. April nicht beobachtet worden.