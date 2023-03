Die CS, eine der 30 Banken weltweit, die als "too big to fail" eingestuft werden, war an der Börse nur noch knapp 6,7 Milliarden Franken wert. Der rasante Kursverfall begann, nachdem der Präsident der Saudi National Bank, dem grössten Aktionär der Credit Suisse, erklärt hatte, er schliesse eine weitere Finanzspritze für die Gruppe aus, hauptsächlich aus regulatorischen Gründen.