Laut einem Prospekt beliefen sich die Vermögenswerte des auf kommerzielle Immobilien spezialisierten Fonds per Januar 2023 auf rund 3,26 Milliarden Franken. Knapp 22 Prozent der Mittel waren in den USA investiert, etwa 15 Prozent in Deutschland, 13 Prozent in Kanada und 11 Prozent in Grossbritannien.