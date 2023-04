Mit den Geldabzügen im ersten Quartal sind auch die Kundenvermögen der Grossbank weiter geschrumpft. Per Ende März 2023 weist die Credit Suisse allerdings noch verwaltete Vermögen (Assets under Management AuM) in Höhe von 1,25 Billionen Franken aus nach 1,29 Billionen per Ende 2022. Die Credit Suisse werde eng mit der UBS zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Transaktion zeitnah abgeschlossen wird, heisst es in der Mitteilung.