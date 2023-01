"Eine dritte Priorität ist das Geschäft mit den unabhängigen Vermögensverwaltern", fuhr de Ferrari fort. Dieses Geschäft werde die CS künftig global führen, zumal es weltweit eine stark wachsende Nachfrage nach unabhängiger Beratung gebe. "Und last but not least wollen wir unsere IT-Plattformen weltweit nutzen, nachdem unsere Technologie bisher fragmentiert war", so der CS-Manager weiter.