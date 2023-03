Der Auftragsbestand des Konzerns ist seit geraumer Zeit hoch, nach Worten von Daum ist der Konzern derzeit ausverkauft - und neue Produktionsslots würden durch neue Aufträge schnell gefüllt. Den Absatz taxiert der Konzern weltweit dieses Jahr auf 510 000 bis 530 000 Lkw und Busse und damit in etwa auf Vorjahresniveau, als er um 14 Prozent auf rund 520 000 gestiegen war. Ein Plus beim Absatz erwartet sich Daum in Nordamerika, dem renditestärksten Markt der Schwaben. Dort will er mit einem neuen Fernverkehrs-Lkw auch Marktanteile gewinnen, wie er in einer Konferenz mit Analysten erklärte.