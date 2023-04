(Ausführliche Fassung) - Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat auch zu Jahresanfang die Preise kräftig erhöht. So kletterte der Umsatz in den ersten drei Monaten stärker als von Experten erwartet. Danone-Chef Antoine de Saint-Affrique nahm die am Mittwoch veröffentlichten Resultate zum Anlass, die Wachstumsprognose für das Gesamtjahr anzuheben. Allerdings blieb das Umfeld in Europa angesichts hoher Teuerung von einem Absatzrückgang gekennzeichnet. Stärkster Wachstumstreiber war das Geschäft in China dank Erfolgen mit Babynahrung. Die Danone-Aktie legte gegen den schwachen Trend leicht zu.

26.04.2023 11:32