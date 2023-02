Preiserhöhungen haben den Umsatz des französischen Lebensmittelkonzerns Danone im vergangenen Jahr in die Höhe getrieben. Steigende Kosten und hohe Abschreibungen sorgten unter dem Strich allerdings für weniger Gewinn, wie das für Milchprodukte wie Joghurts oder Evian-Wasser bekannte Unternehmen am Mittwoch in Paris mitteilte.

22.02.2023 08:59