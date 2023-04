Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat auch zu Jahresanfang die Preise kräftig erhöht und wird für das Gesamtjahr optimistischer. Insgesamt stieg der Erlös in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um 11,6 Prozent auf 6,96 Milliarden Euro, wie Danone am Mittwoch in Paris mitteilte. Auf vergleichbarer Basis war das ein Plus von 10,5 Prozent. Analysten hatten hier nur mit einem Plus von knapp 7 Prozent gerechnet.

26.04.2023 07:55