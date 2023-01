Aktionäre deutscher Konzerne dürfen nach Berechnungen der Dekabank für das Geschäftsjahr 2022 mit einer Rekordsumme an Dividenden rechnen. Die 40 Konzerne im Deutschen Aktienindex werden demnach zusammen knapp 55 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner ausschütten und damit so viel wie nie. Sonderdividenden, wie sie zum Beispiel Volkswagen für den erfolgreichen Börsengang der Tochter Porsche zahlt, sind darin nicht enthalten.

05.01.2023 16:45