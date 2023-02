Reto Savoia bleibt für vier weitere Jahre an der Spitze von Deloitte Schweiz. Er wurde nach vier Jahren als CEO im Amt bestätigt, wie das Prüfungs- und Beratungsunternehmen am Freitag mitteilte. Die zweite Amtszeit von vier Jahren beginnt am 1. Juni 2023.

10.02.2023 10:03