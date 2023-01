Zuletzt hat Denner weiter in das Sortiment und vor allem auch in den Ausbau des Filialnetzes investiert. Mit zehn neuen Läden und insgesamt 860 Verkaufsstellen sei das feinmaschige Filialnetz weiter verdichtet worden, so die Mitteilung. Gleichzeitig habe die Kundenfrequenz in den Läden um 3,8 Prozent zugenommen.