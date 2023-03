Die Zahl an Digitalabonnementen der Bezahlzeitungen wuchs weiter an, allerdings nicht mehr im selben Tempo wie im Vorjahr. Seit Ende Oktober haben auch die "Thurgauer Zeitung", die "Appenzeller Zeitung", die "Zuger Zeitung", die "Nidwaldner Zeitung", die "Obwaldner Zeitung" und die "Urner Zeitung" eigene Webauftritte und Mobile-Apps. Die "Schweiz am Wochenende" habe zulegen können und sei "mit annähernd einer Million Leserinnen und Lesern" nun die meistgelesene Zeitung der Deutschschweiz.