Die Finma hatte in einer Verfügung vom 19. März die Credit Suisse angewiesen, im Rahmen der Notübernahme der angeschlagenen Bank durch die UBS die hoch verzinsten AT1-Anleihen im Gesamtwert rund 16 Milliarden Franken vollständig abzuschreiben und zu löschen. Mit der Hilfestellung der öffentlichen Hand sei ein auslösendes Ereignis ("Viability Event") eingetreten, das ein solches Vorgehen rechtfertige. In ihrer Verfügung, die inzwischen in mehreren Medien publiziert wurde, verweist die Behörde dabei insbesondere auf die Inanspruchnahme von Liquiditätshilfe-Darlehen mit Ausfallgarantie des Bundes durch die CS.