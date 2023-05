(neu: Details) - In den kommenden Tagen drohen bundesweit aufgrund eines erneuten Warnstreiks Zugausfälle und grosse Verspätungen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft will erneut den Bahnverkehr lahmlegen und damit im laufenden Tarifkonflikt den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die EVG verhandelt seit Ende Februar mit 50 Bahnunternehmen über neue Tarifverträge - doch bisher verlaufen die Gespräche aus Gewerkschaftssicht nicht erfreulich. Die Deutsche Bahn betonte am Dienstag, dass sie in einem "vorab angekündigten Schreiben" in einem zentralen Punkt einen grossen Schritt auf die Gewerkschaft zugegangen sei. Die Warnstreik-Ankündigung sei in diesem Zusammenhang "gänzlich überzogen und völlig unverhältnismässig".

09.05.2023 17:30