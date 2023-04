Die Deutsche Bahn hatte zuletzt deutlich gemacht, dass sie einen Kompromiss in der Höhe des öffentlichen Dienstes auch für die Bahnbranche für denkbar hält. So könne man in der nächsten Verhandlungsrunde am 25. April in Fulda schnell zu einem Abschluss kommen, hatte das Unternehmen am Sonntag mitgeteilt. Die EVG wiederum hat eine solche Tariflösung für die eigene Branche umgehend abgelehnt.