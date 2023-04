(Ausführliche Fassung) - Die Deutsche Börse hat im ersten Quartal weiter vom regen Handel an den Aktien- und Rohstoffmärkten und höheren Zinsen profitiert. Nach einem Rekordergebnis im vergangenen Jahr konnte der Börsenbetreiber auch in den drei Monaten bis Ende März erneut kräftig zulegen und übertraf erneut die Erwartungen der Experten. Dank des starken Starts blickt der Konzern jetzt etwas optimistischer auf das laufende Jahr. Am Aktienmarkt kam das am Mittwochabend gut an. Das im Dax notierte Deutsche-Börse-Papier legte zuletzt zu.

26.04.2023 20:15