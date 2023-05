Tesla betreibt in Grünheide bei Berlin sein bisher einziges E-Auto-Werk in Europa. Das "Handelsblatt" bekam von Informanten rund 100 Gigabyte an mutmasslichen Tesla-Daten zugespielt, wie die Zeitung berichtete. Es handele sich um Informationen zu Kunden, Mitarbeitern und Geschäftsprojekten.