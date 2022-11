Ein Ende des Fachkräftemangels im deutschen Handwerk ist trotz einer Stornierungswelle im Wohnungsbau, Konjunkturabschwächung und düsterer Aussichten für die Gesamtwirtschaft nicht abzusehen. "Die Fachkräfteengpässe im Handwerk sind auf einem so hohen Niveau, dass da noch sehr viel passieren müsste, bevor man ansatzweise an einen ausgeglichenen Markt denken könnte", sagte Lydia Malin vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln der Deutschen Presse-Agentur. "Der Fachkräftemangel wird sich vermutlich allein aufgrund des demografischen Wandels weiter verschärfen und eine der grossen Herausforderungen der nächsten Jahre sein."

01.11.2022 06:33