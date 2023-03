Es sei ein Warnsignal, "das man als Aktionär ernst nehmen sollte, wenn eine der Gesellschaften, die man im Depot hat, auf einer DSW-Watchlist auftaucht", sagte DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler. "Gerade die Unternehmen, die bereits vor der Corona-Krise angeschlagen waren, finden sich in einer besonders prekären Situation wieder", warnte Tüngler. "Wer bisher Probleme mit seinem Geschäftsmodell hatte, wird sie in 2023 erst Recht haben." Mit dem anhaltenden Krieg in der Ukraine würden sich die Probleme potenzieren und vertiefen.