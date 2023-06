(Ausführliche Fassung) - Die deutsche Industrie hat ihre Produktion zu Beginn des zweiten Quartals leicht ausgeweitet. Die Gesamtherstellung stieg im April zum Vormonat um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Bankvolkswirte hatten mit einem deutlicheren Zuwachs um 0,6 Prozent gerechnet. Der Rückgang im März fiel allerdings nicht ganz so kräftig aus wie zunächst befürchtet. Anstatt eines Rücksetzers um 3,4 Prozent ergibt sich nach neuen Zahlen ein Minus von 2,1 Prozent.

07.06.2023 09:48