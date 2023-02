Das abgelaufene Jahr brachte nach Ansicht des Managements vom Frühling an eine klare Wende. Insgesamt kamen zu allen Veranstaltungen in Deutschland und international etwa 1,9 Millionen Gäste sowie 17 000 Unternehmen. So gab es in Hannover eine - wenngleich verschobene - "echte" Industriemesse und im Herbst wieder die Nutzfahrzeug-IAA.