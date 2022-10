Die Deutsche Post sieht sich in ihrer Einschätzung zu den aktuellen Entwicklungen in der Logistikbranche auf dem richtigen Weg. "Grundsätzlich sehen wir, dass sich die Trends fortsetzen", sagte Finanzchefin Melanie Kreis in einer Gesprächsrunde in Berlin am Mittwoch. Einige Konkurrenten seien vielleicht der Meinung, dass es sich beim momentanen Marktumfeld um eine überraschende fundamentale Trendwende handele. "Für uns ist es eher eine Fortsetzung dessen, was wir erwartet hatten", sagte Kreis. Am Montag hatte der Konzern Eckdaten zum dritten Quartal vorgelegt und angekündigt, bei der Vorlage des vollständigen Zahlenwerks am 8. November auch seine Jahresprognose erneut anheben zu wollen.

12.10.2022 19:28