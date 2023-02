In der Schweiz beschäftigte BASF per Ende 2022 rund 1000 Mitarbeitende. Zu den konkreten Auswirkungen des Kostensparprogramms hierzulande könne BASF Schweiz aktuell keine Stellung nehmen, erklärte ein Sprecher am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Im Falle von Veränderungen werde das Unternehmen die Mitarbeitenden und weitere Interessengruppen "im Rahmen der vorgegebenen Prozesse zeitnah informieren".