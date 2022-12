Die Auftragsbücher der deutschen Elektro- und Digitalindustrie haben sich im Oktober wieder gefüllt. Nachdem die Bestellungen zuletzt stagnierten, erhöhten sich die Aufträge im Oktober um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. "Der jüngste Zuwachs fiel allerdings nur halb so hoch aus wie im Durchschnitt des dritten Quartals", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann.

08.12.2022 09:11