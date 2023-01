Die Krise bremst die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland. Der Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit sank von November auf Dezember leicht um 1 Punkt auf 127 Punkte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat liege er um 5 Punkte niedriger, teilte die Bundesagentur am Montag in Nürnberg mit. Am Dienstag gibt die Behörde ihre Arbeitsmarktstatistik für Dezember bekannt.

02.01.2023 11:20