Die CS-Aktien notieren am Donnerstag am frühen Nachmittag rund 20 Prozent im Plus auf 2,03 Franken. Am Vortag hatte sie noch um 24 Prozent nachgegeben hatten und zeitweise einen neuen Tiefstwert von 1,55 Franken erreicht. Allerdings bleiben die CS-Titel weiterhin klar unter dem Schlusskurs vom Dienstagabend von 2,24 Franken. Auch weitere Bankentitel, wie die am Vortag klar gesunkenen UBS und Julius Bär, zeigen am Donnerstag eine Erholungsbewegung.