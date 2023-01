Damit ist Galaxus nun in allen Nachbarländern der Schweiz tätig. 2018 erfolgte der Markteintritt in Deutschland und 2021 in Österreich. Erst vor einer Woche hatte das Unternehmen zudem die Geschäfte in Frankreich aufgenommen. Dort wolle man zu den Top-5 der grössten Onlinehändler aufsteigen, ein ähnliches Ziel für Italien gab der Online-Händler aber nicht aus.