Wegen der strikten Corona-Massnahmen in China muss das Disneyland in Shanghai schon wieder seine Tore für Besucher schliessen. Wie lange die Schliessung anhalten werde, sei noch unklar, teilte der Vergnügungspark am Dienstag mit. Der Park hatte erst vor einigen Tagen nach einer Corona-Schliessung wieder geöffnet. Wegen der strengen Vorgaben der Regierung musste das Disneyland bereits mehrfach in diesem Jahr schliessen, im Frühjahr sogar über einen Zeitraum von rund drei Monaten.

29.11.2022 08:29