Der auf Asien fokussierte Vertriebsspezialist DKSH hat in Thailand einen Auftrag im Bereich der Biomedizin-Forschung erhalten. Die Tochter DKSH Technology werde in diesem Geschäft für die US-Firma ABclonal den Verkauf, das Marketing und Support-Dienstleistungen übernehmen, heisst es am Freitag in einer Mitteilung.

27.01.2023 08:45