Der Vertriebsspezialist DKSH expandiert in Ozeanien und Asien mit der Übernahme von zwei Ohrenpflegemarken. Man habe Audisol und Audiplugs von Noru Pharma in Australien, Neuseeland und ausgewählten Märkten in Asien erworben, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einem Communiqué mit.

13.10.2022 07:55