Der Expansionsdienstleister und Bovet Fleurier waren die Partnerschaft vor rund zehn Jahren eingegangen, um die Uhrenmarke in Asien zu stärken. Dabei hatte DKSH die exklusiven Marketing- und Vertriebsrechte in der Region erhalten. Zudem hatte sich DKSH an dem Unternehmen beteiligt, wie einer früheren Mitteilung des schweizerischen Uhrenverbandes FHS zu entnehmen ist.