Die Partnerschaft betrifft vier Produkte von Anklam Extrakt. Diese werden in der Nahrungsergänzungsmittel- sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in vier südostasiatischen Schlüsselmärkten eingesetzt, wie DKSH am Donnerstag mitteilte. Bisher hat DKSH mit Anklam Extrakt in Italien, Spanien und Portugal zusammengearbeitet.