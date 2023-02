Im Rahmen dieser neuen Partnerschaft werde DKSH eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Verkauf, Logistik und Vertrieb anbieten, so die Mitteilung weiter. Das Portfolio von Lipton Teas and Infusions umfasst laut den Angaben über 34 Marken wie Lipton, PG Tips, T2, Pukka und Lyons, die in über 100 Ländern weltweit verkauft würden und in 58 Ländern die Nummer eins unter den Teemarken seien.