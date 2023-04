Im Rahmen der Vereinbarung werde DKSH Cavico sein umfassendes Vertriebsnetz und seine Marktkenntnisse zur Verfügung stellen. So sollen die Oradex-Mundpflegeprodukte wie etwa therapeutische Mundspülungen und Zahnpasten an die breite Bevölkerung in Malaysia gelangen, hiess es in der Meldung weiter.