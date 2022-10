Der Aktienkurs gab am Mittwoch derweil in einem insgesamt schwachen Marktumfeld wieder etwas nach, nachdem er am Vortag noch eine starke Erholung gezeigt hatte. Mit einem Minus von 2,2 Prozent auf 4,20 Franken notierte die Aktie am Nachmittag allerdings weiterhin deutlich über dem am Montag erreichten Allzeittief von 3,52 Franken.