(Ausführliche Fassung) - Evonik blickt wegen des Preisdrucks beim Tierfutter-Eiweiss Methionin sowie bei petrochemischen Standardprodukten etwas vorsichtiger auf die Gewinnentwicklung des laufenden Jahres. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte eher am unteren Ende der angepeilten Spanne von 2,1 bis 2,4 Milliarden Euro liegen, teilte der Konzern am Dienstag mit. Allerdings geht der Vorstand dabei bereits von 75 Millionen Euro weniger Investitionen aus als zuletzt. Die Evonik-Aktie geriet am Morgen unter Druck.

09.05.2023 09:33