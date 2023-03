Kritischer zeigt sich die ZKB: Die Umatzguidance für das laufenden Jahr sei "angemessen", allerdings drohe bei der Marge eine Enttäuschung. So werde mit der Integration von Autogrill der US-Markt noch bedeutender und die Lohninflation dürfte auf der Rentabilität lasten, so der Experte. Auch liege die Marktkapitalisierung bereits 8 Prozent über dem Niveau von 2019, was mit Blick auf die bestehenden Risiken nicht gerechtfertigt sei.