(Um Details ergänzt und komplett überarbeitet) - Der Reisedetailhändler Dufry hat im ersten Quartal 2023 mehr als doppelt so viel umgesetzt. Dabei profitierte der Basler Konzern vom wieder anziehenden Passagieraufkommen an den internationalen Flughäfen, aber auch vom erstmaligen Umsatzbeitrag der übernommenen Autogrill-Gruppe in den Monaten Februar und März.

10.05.2023 08:24